Aasta parimad eestikeelsed kõrgkooliõpikud on «Muusikateooria» ja «Geoinformaatika»

Eelmise aasta parima eestikeelse kõrgkooliõpiku auhind läheb jagamisele kahe õpiku vahel. Need on Kerri Kotta «Muusikateooria» ning «Geoinformaatika», mille autorid on Raivo Aunap, Kiira Mõisja, Tõnu Oja, Jüri Roosaare.