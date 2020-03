Ilmunud on Ignar Fjuki kauaoodatud esimene romaan «Valge vannikohvik»

Aimu saab sellestki, et sõltuvalt ühiskonnast ja selles valitsevast korrast ei pruugi oma saatuse üle otsustajaks jääda alati inimene ise, tema unistused ja arusaam heast ja kurjast. Seetõttu realiseerub ka karjäärihimulise Mirdi unistus valgest vannikohvikust suletud ühiskonnale ja väikelinnale kohaselt mõneti ootamatul ja traagilisel kujul.

Need, kellel on olnud võimalus romaani juba lugeda, on hinnanud kõrgelt selle suurepärast ja kujunduslikku keelekasutust, aga ka autori oskust luua mitmekihiline teos.