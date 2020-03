Selgusid Kulka kirjandusauhindade laureaadid, preemiate üleandmine lükkub edasi

(esimees Tiiu Hallap, Amar Annus, Toomas Rosin)

Jaanus Vaiksoo, «King nr 39». FOTO: FOTO: Raamat

Laste- ja noorsookirjandus

See, mis Vaiksoo raamatu juures võlub, on eluterve ja valdavalt positiivne vaade elule, pealetükkimatu huumor ja loo, mida ei käivita hea ja halva vastasseis, kaasahaaravus. Samuti leevendab Vaiksoo teos põuda, mis valitseb 5.-6. klassi poistele sobiliku kirjavara osas. Lapsed on arukad ja head, täiskasvanud lahked ning arusaajad. Autor koob sündmustikku sekka salapära, mõistatused leiavad lahenduse, kuid mitte kõikidele küsimustele ei anta üheseid vastuseid. Unistuste maailmast tuleb alati midagi reaalellu kaasa. Kas pole tore!

(žürii: esimees Krista Kumberg, Anu Kehman ja Priit Põhjala)

Venekeelse autori kirjandusauhind

Ljudmilla Gluškovskaja «Печаль моя светла»/«Mu kurbus on hele»

Ljudmilla Gluškovskaja raamat on pühendatud elu-, mõtte- ja töökaaslasele ning on väga ebatavaline teos. Autor ei kirjelda sündmusi, toiminguid, käitumist, iseloomu traditsiooniliselt – ta teeb midagi enamat: vaatamata sellele, et ta kaasa on lahkunud, laseb ta nende ühisel vaimsel Matrixil edasi eksisteerida. Raamat on huvitava kompositsiooniga ja koosneks justkui kolmest kontsentreeritud ringist, millest kõige tähtsam ja sakraalsem on keskmine. Aga lugeja jõuab selleni alles siis, kui on tunginud läbi kahest eelnevast ringist. See teos on kahtlemata nähtus venekeelses kirjanduses.

Nelli Melts. FOTO: Peeter Langovits

Nelli Melts – elutöö – rohkem kui 30-aastane tegevus venekeelse kirjanduse valdkonnas

Nelli Melts, luuletaja ja tõlkija, on rohkem tuntud kui ajakirja «Tallinn» peatoimetaja ja kirjastuse «Aleksandra» eestvedaja. Ta on aktiivne kirjandusfestivalide ja -näituste (ka rahvusvaheliste) organiseerija ning neil osaleja – üks nendest, keda saab nimetada «kultuurisildade ehitajaks». Tema panus venekeelse kirjanduse valdkonda on hindamatu.

(žürii: esimees Marina Tervonen, Kalle Käsper, Tatjana Kuzovkina)

Artikliauhind

Agnes Neier ja Joosep Susi «Verbaalse ja visuaalse dialoog. Sissejuhatus lüürilise luule ja foto vastastikmõjusse»

Agnes Neier ja Joosep Susi tegelevad teemaga, mida Eestis varem uuritud pole. Nende artikkel on sissejuhatus lüürika ja fotokunsti vahekordade juurde, kuid see on midagi enamatki kui sissejuhatus. Konkreetsete tekstide ja piltide analüüsist kasvavad välja veenvad üldistused, millel on põhimõtteline tähendus ja mis võiksid olla lähtepunktideks edasisele teoreetilisele arutelule.