Raamatuautor Simone Milasas: otsustasin, et ma ei taha enam mitte kunagi kellegi jaoks töötada

Kas sa oled oma peres aktsepteeritud? Kas keegi väestab sind olema kõik, kes sa tahad olla? Kui see on nii, siis on super. Kui ei, siis ära piira oma valikuid lähtuvalt oma perekonnast. Mis on see, mida sina tahaksid luua maailmas? Võta oma energia ja tee valikuid lähtuvalt sellest energiast. Kohtusin inimesega ja sain energiat, mida ma olin küsinud. Ma olin otsustanud, et ma ei taha enam mitte kunagi kellegi jaoks töötada. Iga kord kui sul on otsus, siis sa ei luba mitte kunagi mitte millelgi muul ilmuda.

Simone Milasas „Äritegemise rõõm“. FOTO: Raamat

Millist küsimust sa saaksid küsida, mis lubaks sul olla teadlik sellest, mida sa tahad luua? Mis on see, mida sina tahaksid luua oma äriga?

Kui paljud teist valivad seda elu, et olla keskpärane? Kui paljud teist valivad elu, mis on keskpärane? Et sind kunagi ei leitaks, sind ei saadaks kätte, et sa kunagi ei sobituks sellesse reaalsusesse. Sa ei oleks kunagi teistsugune. Sa püüad palli ruudu sisse sobitada, aga see ei sobitu sinna mitte kunagi, aga ka see pole halb. Mis siis, kui sa lõpetad selle sobitumise?

Mis on see vale, mis hoiab sind loomast oma elu, raha ja äri? Mis on see, mida sa usud, millest sa ei saa rääkida, mille eest sa peidad, mida sa ei julge vastu võtta? Nüüd oleks aeg sellest loobuda.

Minge poodi, kus teil on väga ebamugav. Minge piirkonda, mis on teie jaoks liiga kallis, et seal elada. Tehke midagi, mille kohta olete otsustanud, et see on teie reaalsusest väljas. Eemaldage enda peas kõik, mis ei luba neid asju vastu võtta.