EMAKEELEPÄEV ⟩ Meloodiline, ilus ja raske õppida: kuraditosin huvitavat fakti eesti keele kohta

Samas on nõnda, et inimese emakeel ei pruugi langeda kokku tema rahvusega. Näiteks kui Hispaanias elavad eestlannast ema ja sakslasest isa kõnelevad omavahel inglise keelt, kumbki suhtleb lapsega oma emakeeles, aga koduväliseks suhtluskeeleks on perel valdavalt hispaania keel, siis mis on selle lapse emakeel?

Eesti keele möödanikust ongi paras proovikivi leida mõnd seni teadmata nüanssi, ent tulevik pakub kindlasti üllatusi: keel on ju pidevas muutumises ja mine tea, mis arenguid see kaasa toob.

1. Vähe rääkijaid, aga siiski riigikeel

2. Eesti keel numbrites

Virtuaalmaailma avarustes on eesti keel 2019. aasta seisuga 0,1 protsendi interneti veebisaitide sisukeel. Selle näitajaga on eesti keel internetis levimuselt 39. kohal.

3. Eesti keeles puuduvad …

4. Eesti keeles on …

Eesti keele omapära võrreldes paljude teiste Euroopa keeltega on kolm erinevat hääliku pikkuse astet: lühike, pikk ja ülipikk. Häälikupikkusest võib sõltuda sõna tähendus. See asjaolu muudab eesti keele omandamise välismaalastele väga keeruliseks.

Samas paistab meie emakeel paljude teiste maailmas kõneldavate keelte kõrval silma selle poolest, et eesti keele õigekiri on hääldusele suhteliselt lähedane: nii, nagu teksti loed, nõnda ka (üldjuhul) hääldad.

5. Eesti keele tähestikus on …

Eesti kirjakeel kasutab ladina tähestikku, milles on 32 tähte. Ladina tähestiku tähtedele lisaks on eesti keele tähestikus täpitähed: ä, ö, ü ja õ.

6. Kui palju on eesti keeles sõnu?

Seda küsimust on palju esitatud ja sageli on vastuseks, et sõnade arvu ei ole võimalik mõõta. Kui eestikeelses sõnastikus ongi vähem sõnu kui mõne teise keele omas, siis ei anna see tegelikult ammendavat vastust. «Eesti keele käsiraamatus» on öeldud, et eesti kirjakeeles poleks miljonist sõnast rääkida sugugi palju, ent seegi ei peegelda kaugeltki mitte sõnade lõplikku arvu.