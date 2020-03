«Ilm on halvem, inimesed on halvemad, masinad, sõjad – kõik üha hullemad»

HELENA (lööb talle vastu kätt): Sa ei kuula, mida ma räägin. (Joob veidi konjakit) Sellest pole midagi. Peaasi, et sa mulle seltsiks oled. (Ohkab, jääb tükiks ajaks mõttesse, naerab) Carl ja Gustav Adolf on ülierootilised, selle on nad pärinud oma isalt. Tema oli ülierootiline. Mitte et ma sulle kaebaksin, ära mõtle nii, kallis Isak. (Isak teeb kerge liigutuse) Ta oli täitmatu. Mulle tundus küll, et seda head saab veidi liiga palju, aga ma ei öelnud iial ära. Gustav Adolf on kõige hullem. Ma olen Almaga rääkinud ja ta ütleb väga targalt, et tema Gustav Adolfi kõrvalhüpetest ei hooli, sest ta on maailma kõige parem ja tublim mees. Õnn, et Alma nii leebe on. Tegelikult peaks seda väikest plikat hoiatama. Majd või mis tema nimi nüüd oligi. Ma pean tunnistama, et lastega on ta kohutavalt kena ja hea, tal on ilus jume, kaunis keha, kahju, et ta lonkab, vaeseke. Aga mina end vahele ei sega. Vanaema ütles alati, et sellest, millesse ei sekku, ei pea ka iial välja ronima. Kas sa magad?