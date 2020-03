Kas Sylvia Browne ennustas oma raamatus koroonaviirust ette?

Sylvia Browne, kes suri 2013. aastal, kirjutas raamatus «End of Days»: «Umbes 2020. aastal levib kogu maakeral ränk kopsupõletikule sarnanev haigus, mis ründab kopse ja bronhe ning ei allu ühelegi teadaolevale ravile. Haigusest endast jahmatavamaks saab asjaolu, et see kaob sama äkitselt kui see tekkis, ründab taas kümme aastat hiljem, ja siis kaob täielikult.»

Sotsiaalmeedias on võtnud sõna paljud, kelle meelest oli Sylvia Browne’i ennustus täpne. Ebausu levikut soodustavad suunamudijad nagu Kim Kardashian, kes lõiku raamatust edasi jagavad.

Kourtney just sent this on our group chat pic.twitter.com/XyjGajY71d — Kim Kardashian West (@KimKardashian) March 12, 2020

Skeptikud ütlevad aga teaduspõhise skeptikute platvormi CFI vahendusel, et raamatus leidunud lõiku ei ole mõtet tõsiselt võtta. Kindlasti ei ole kokkulangevused tõestuseks, et tulevikku saaks ennustada. Esiteks kirjutas autor, et haigus tekib umbes 2020. aastal, teiseks ei ole koroonaviirus Covid-19 «kopsupõletikulaadne haigus», kuigi selle tõttu võib vahel kopsupõletik tekkida. Koroonaviirusest on saanud küll pandeemia, kuid samuti pole õige, et seda ravida ei saa – koroonaviiruse ravi sarnaneb gripi ja teiste hingamisteede haiguste ravile.