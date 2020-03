Vogue soovitab karantiiniks Soome elustiili kalsarikännit

Soome zen

Mis on kalsarikänni? Milline on selle filosoofia? Kuidas see erineb lagom’ist ja hygge’st?

Miska Rantanen, «Kalsarikänni. Mõnus elu Soome moodi». FOTO: Raamat

Kalsarikänni lõõgastab ja aitab taastuda, kui maailm on muutunud rahutuks. Kassisuuruste tähtedega pealkirjade järgi võiks arvata, et lõpp on väga lähedal. Raske on eristada, millised uudised on tõde ja millised vale ja millised mõlemat. Kliimamuutused, rahvusvaheline terrorism, auto-tune-muusika, demokraatlikel valimistel valitud presidendid, vananevate staaride iluoperatsioonid – iga järgmine uudis tundub eelmisest hullem.

Põhjamaades on maailmavalu vastu olnud traditsioonilised rohud. Kui maailma räsivad tormid, siis rahuarmastav skandinaavlane teab, et väike inimene ei suuda kuidagi kõiki asju mõjutada. Oma tegude ja valikutega saab keskenduda asjade endale ja oma lähedastele lihtsamaks või veidi talutavamaks tegemisele.

Rootsis ja Norras käib selle filosoofia kohta termin lagom, mis on korraga nii tarkus kui ka elujuhis. Seda võib tõlkida kui «mõistlikult», «sobivalt» või «tasakaalukalt». Kui asjad on lagom, siis on kõik just parasjagu oma kohal, midagi pole liialt ega ka vähe. Lagom on demokraatlik, ökoloogiline ja mitmel moel tugevasti põhjamaise mõtlemise südames.

Ja just see ongi probleem. Ehkki lagom esindab pea kõiki mõnusa elu eesmärke, ei kõla selle puritaanlikkus kokku 2010. aastate inimese realiteetidega. Ka vastutustundlik tänapäeva inimene on individualist, kes soovib teha oma valikud vabalt, taastuda argipäeva katsumustest ja olla vahel natuke lötsis. Lagom’i probleem on hea inimese eetilise palge rõhutamine: hea inimene ei saa kunagi korralikult lõõgastuda, sest ta peab pidevalt kaaluma oma eetilisi otsuseid. Igav on turvaline, aga samuti on seda surm.

Taani jälle on kuulus oma hygge poolest: meeleolule andumise, kiirustamatuse ja hetke nautimise poolest. Hygge on kruus kakaod sohval küünalde soojas valguses, kui väljas tuiskab lund. Seal, kus lagom on meeleseisund ja eluhoiak, võib hygge saavutada oma füüsilist keskkonda üles ehitades ja kujundades. Ja tõepoolest: inimene peab olema täiesti tundekülm, kui villane sall, kaminatuli, mahejuust, pehme punavein ja nahast raamatuselgade rida riiulis ei tekita meeldivat tardumust ega pane unustama maailma probleeme.

Hygge on sisustusajakirjade ja elustiiliblogide pildiridadest tuttav klantspilt. Ja see on üks hygge probleeme: meil kõigil ei ole raha ehitada oma koju kamin, milles tormisel sügisõhtul kasehalge põletada. Hygge on nagu Disney film, millest puuduvad täiesti hemorroidid, ennast haletsev nutt või ebamäärased plekid siin ja seal. See pole päris elu.

Põhjamaises toimetulekupaletis loodab soomlane lagom’i ja hygge asemel ürgjõulisele, aga nii mõnessegi olukorda ülimalt lihtsalt sobivale kalsarikännile. Selle saab sobitada igasse maailma nurka, igasse olukorda, keskkonda ja meeleolusse.

Kalsarikänni ei nõua suurejoonelist ettevalmistust. See on mõistliku hinnaga ja demokraatlik. See mõjub kiiresti ja sobib kõigile täisealistele.