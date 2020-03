Tallinna Keskraamatukogu teeb e-raamatud tasuta kättesaadavaks kõigile Eesti elanikele

Abilinnapea Vadim Belobrovtsevi sõnul on e-raamatukogu ELLU tasuta teenus Tallinna Keskraamatukogu lugejatele. «Soovime omalt poolt panustada, et keerulisel ajal saaksid Eesti inimesed rohkem positiivseid emotsioone. Praegu peavad paljud inimesed olema kodus ning see on suurepärane võimalus pühendada aega lugemisele,» ütles Belobrovtsev. «E-raamatukogust ELLU leiab lugeja kaasaegseid eestikeelseid e-raamatuid nii kodumaiste kui ka välisautorite sulest.»

Üleriigilise eriolukorraga seoses hangib Tallinna Keskraamatukogu e-raamatute litsentse tavalisest suuremal hulgal, et rahuldada kasvanud nõudlust kirjanduse järele. ELLU kasutajatel on lisaks autorite jälgimisele võimalus koostada soovinimekiri huvipakkuvatest e-raamatutest. Välja laenatud raamatutele on võimalik end lisada teavitusnimekirja. Kõikidel e-raamatutel on eelvaade, mis laseb raamatuga tutvuda enne laenamist. ELLU on kohandatud ka vaegnägijatele. Rohkem infot ELLU võimaluste kohta leiab e-raamatukogu veebilehelt.

E-raamatukogu ELLU on olnud lugejatele avatud juba üle kaheksa aasta. Lugejaks registreerimise info leiab Tallinna Keskraamatukogu veebilehelt. ELLUsse sisselogimisel on kasutajatunnusteks on isikukood ja Minu ESTERi salasõna.