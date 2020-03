Rahvusraamatukogu laiendas veelgi kontaktivaba laenuteenust – koju saab laenata ka saaliraamatuid ja noote

See tähendab, et laenata saab raamatuid ja noote, millel e-kataloogis ESTER on juures märge «kohal» või «kohalkasutus». Nende tellimiseks tuleb saata oma soov aadressil info@nlib.ee, helistada 6307 100 või kirjutada raamatukogu veebilehel olevasse vestlusaknasse.