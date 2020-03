Kampaania #raamatugakodus reeglid

1.1 Kampaaniat korraldab Postimees Grupp AS, registreeritud asukoht Tallinn, Tartu mnt 80, registrikood 10184643, e-post turundus@postimeesgrupp.ee (edaspidi: Korraldaja).

2.2 Kampaania idee on saada sotsiaalmeediapostitusi, millised raamatuid loetakse ja lisaks arvamust loetud teoste kohta.

2.4 Postimehel on õigus avaldada punktis 2.3.1 kirjeldatud postitusi koos foto ja tekstiga (kas tekstina, kuvatõmmisena või originaalsisu lingituna jagaja sotsiaalmeedia postitusele) Postimehe veebikeskkonnas.

2.5 Kampaania kujul on tegemist Eesti Vabariigis toimuva tarbijamänguga ja osaleda võivad Eesti Vabariigi elanikud. Kampaanias ei saa osaleda Postimees Grupi töötajad.

3.1 Kampaania auhinnaks on Postimehe digilehe tellimus 6 kuuks ja raamatud Postimehe kirjastuselt ja Apollo e-kinkekaardid.

4.1 Osaleja kinnitab, et on teadlik et Kampaanias osaledes töötleb Korraldaja tema isikandmeid vastavalt Postimees Grupi isikuandmete töötlemise üldpõhimõtetele (loe lähemalt siit). Kampaanias raames enda isikuandmete edastamisega Korraldajale, annab Osaleja Korraldajale nõusoleku töödelda tema isikuandmeid kampaania läbiviimiseks, võitja väljaselgitamiseks, võitja välja kuulutamiseks (s.h. avalikustamiseks), Kampaania auhinna kohale toimetamiseks ning Kampaaniaga seotud informatsiooni edastamiseks.