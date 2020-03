Kirjandusfestival HeadRead lükkub septembrisse

HeadReadi kava ja esinejad kuulutab festival välja järgnevatel kuudel. Tänaseks on oma osaluse septembris kinnitanud 90 protsenti HeadReadi maikuusse kutsutud välisesinejatest. Kindel on see, et festivali programmis on esindatud kõik kirjandusžanrid, üles astub tunnustatud kirjanikke maailma eri paigust ning muidugi Eesti kirjanduse paremik. Festivali peamised toimumispaigad on Kirjanike Maja, Eesti Lastekirjanduse Keskus, Tallinna Keskraamatukogu ja Kellerteater.