Chris Kala: minu teadlik vaimne ärkamine

Tänu küsimuste esitamisele ja Theresa Taleaga suhtlemisele olen jõudnud viimaks lähemale tegelikule tõele, mis on suutnud ära tõestada ja põhjendades lahti seletada, et siin planeedil Maa ei ole olemas tegelikult mitte ühtegi informatsiooniallikat, mis oleks oma olemuselt täiesti puhas. Enamus on anorgaaniline ning manipulatiivne. See nõme üle võetud püramiid ja religioosne süsteem on end tänu teatud olendite gruppidele sisse surunud kõikjale. Olen hakanud mõistma, et vaba saab siin maailmas olla, toetudes ainult iseendale ja selleni peab ka jõudma, sest ka üksikindiviididega on võimalik manipuleerida ning hukatuse teele suunata. Asi on tegelikult tõsisem, kui meile tundub. Inimesed ei suuda veel hoomata, kui oluline on kogu see vaimne teema ning see, mida me hetkel tavamaailmas oluliseks peame, on tegelikkuses täiesti mõttetu. Me ei ole ühiskonnana veel nii arenenud seisundis, et suudaksime sellist informatsiooni seedida või päeva pealt omaks võtta, me kardame, sest meid on pandud kartma kõike, mis on uus ja teistmoodi. Sellepärast lükataksegi meid vaikselt teosammul nende olendite eesmärgi suunas, milleks on teha inimesi teadlikumaks algavast kuldajastust ja new age liikumisest, mille taga on tegelikult valed tehnikad, hävitavad ja laastavad meditatsioonid, vale ajalugu ja informatsioon meie kui ühiskonna kohta. Sammsammult viiakse inimesi kurssi ufode olemasolust ja valmistatakse salaja ette plaanitud kontaktiks, pannes meid mängeldes uskuma, et meie oleme selliste sündmuste põhjustajaks, sest oleme suutnud enda manipuleeritud ühiskonnaga seda maailmapilti muuta. See ei vasta tõele ning inimesed peavad hakkama üles ärkama, olemaks võimelised hindama olukordi kriitilise pilgu ja kaine mõistusega. Oluline on olla avatud informatsioonile, kuid veelgi olulisem on jäädvustada skeptiline mõtlemine ning ühendus iseendaga, mis annab meile igas olukorras teada, kas üks või teine asi teenib meid või mitte.