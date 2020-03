Armuseiklustest pajatav romaan, mis pole ka labane erootikaraamat

Millegi kirjeldamise ees kirjanik oma päevikus igatahes tagasi ei kohku. Naine jagab avameelselt oma mõtteid, tundeid ning armuseikluseid. Ta on valelik, isekas ja kahepalgeline ning ei jätnud endast sugugi sümpaatset muljet. Anaïs kirjeldab näiteks, kuidas ta petab oma abikaasat, tulles armukese voodist sõna otseses mõttes otse abieluvoodisse (!) ja kommenteerib, et see suurendab tema armastust oma mehe vastu. See ei ole veel kõik, sest ega tema seksuaalse eneseavastus ei piirdu siis ainult ühe mehe ega naisega. Lehekülgedelt jõudis läbi käia veel nii palju huviobjekte, et mul läks nende loendamine sassi. Kõige selle juures pikki seksistseene tegelikult ei ole. See ei ole labane erootikaraamat. (Ma ei ole seda žanri tegelikult pea üldse lugenud, nii et ei oska tegelikult ühtki võrdlust tuua.) Kirjeldused on tavaliselt vaid paari lause pikkused ning fookus on ikkagi Anaïsi tunnetel, olgu selleks siis kirg või midagi muud. Uskumatu oli lugeda, milline areng aasta jooksul toimus.

Viin koju Hugo juurde tervikliku naise, kes on vabastatud igasugusest vaevapalavikust, ravitud terveks rahutuse- ja uudishimumürgist, mis meie abielu ähvardas - tegutsemise kaudu terveks ravitud. Meie armastus on elus, sest mina olen elus. Ma hoian elus ja toidan seda. Olen sellele ustav omal moel, mis ei saa olla omane Hugole.