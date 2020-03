9 raamatut, mis ajavad naerma ja tõstavad tuju

Maria Semple «Kuhu sa küll kadusid, Bernadette?» FOTO: Varrak

Kirjastus: Varrak

Ilmumisaasta: 2014

Tõlkinud: Pille Kruus

Bernadette Fox on kurikuulus naine. Microsofti imelapsele Elgie Branchile on ta ülemeelik, lennukas, andekas ja probleemne abikaasa. Teistele emadele kooliväravas tundub ta ohtlik. Disainiasjatundjatele on ta revolutsiooniline arhitekt. 15-aastasele Beele on ta parim sõbranna ja ühtlasi lihtsalt emps. Äkitselt Bernadette kaob. Bee võtab ette teekonna maailma lõppu, et ema üles leida.

«Kuhu sa küll kadusid, Bernadette?» on haarav lugemine: vaimukalt kirjutatud ja väga liigutav lugu ekslevast geeniusest ja ema ning tütre suhetest. «Ahmisin selle raamatu endasse pöörase mõnuga,» on romaani kohta öelnud Jonathan Franzen.

Maria Semple töötas 15 aastat Los Angeleses stsenaristina, lüües kaasa tuntud saadete ja seriaalide, nagu Ellen, Saturday Night Live ja Arrested Development valmimisel. Ta elab Seattle’is.

***

Jaroslav Hašek «Geniaalne idioot. Huumori kool». FOTO: Loomingu Raamatukogu

Sari: «Loomingu Raamatukogu kuldsari»

Kirjastus: Kultuurileht

Ilmumisaasta: 2020

Tõlkinud: Lembit Remmelgas, Leo Metsar

Illustreerinud: Josef Lada

Tšehhi humoristi ja satiirikirjaniku Jaroslav Hašeki juttude kogumik sisaldab lugusid Eestiski palavalt armastatud geniaalse idioodi, vahva sõdur Švejki nooruspõlvest ja killukesi tema tegemistest maailmasõja päevilt. Samuti leiab lugeja kogumikust katkendeid pamflett-romaanist «Seaduse Raamides Rahuliku Edenemise Partei poliitiline ja sotsiaalne ajalugu» ning mitmeid humoreske, mille on illustratsioonidega varustanud Hašeki kauaaegne sõber Josef Lada.

Toomas Kall on kirjutanud uustrükile saatesõna «Kuidas Hašek Švejki julgestusel Eesti vallutas», milles ta võtab vaatluse alla Jaroslav Hašeki ja vahva sõduri Švejki pikaaegse viljastava mõju eesti kultuurielule.

***

Mart Juur «Hea tuju raamat». FOTO: Rahva Raamat

Kirjastus: Rahva Raamat AS

Ilmumisaasta: 2018

Illustreerinud: Hmelnitski Allan

Naer mõjub tervisele kasulikult, alandab vererõhku, tugevdab südant, langetab stressi ja hoiab kehakaalu kontrolli all. Eriti vajalik on see praegu, kui ärevad uudised maailmast pidevat stressi tekitavad.

Sõnavõluri Keiti Vilmsi sõnul on «Hea tuju raamat» nagu Mart Juur isegi - hea tuju sünonüüm. «On ju hästi teada tõik, et Mardi Facebook on midagi, mille lugemisega alustavad paljud oma hommikut, et saada päevane annus head tuju kätte. Käesolev kogumik koondab Mardi lustakaid salmikesi, muhedaid elutõdemusi ja taibukaid sõnamänge,» tutvustab ta. «Olulisel kohal on kodukant Otepää, siin avaldub autori lüürilisem külg. Mul oli õnn koos Mardiga kirjandusfestivalil Head Read esineda, üksjagu sellest materjalist tuli seal ette kandmisele ja võin öelda, et see töötas. Töötas nii vanema kui noorema publiku peal, sest ega nali taeva jää.»

***

Douglas Adams «Pöidlaküüdi reisijuht galaktikas». FOTO: Eesti Päevaleht

Douglas Adams «Pöidlaküüdi reisijuht galaktikas»

Kirjastus: Eesti Päevaleht

Ilmumisaasta: 2009

Tõlkinud: Kati Metsaots