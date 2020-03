Ilmus õõvastavalt ettenägelik romaan maailmas levivast surmaviirusest

Surnud, kes on elust lahkunud, kuid keda maapealsed veel mäletavad, elavad mõistatuslikus Linnas. Nad elavad selles kahe maailma vahelises paigas täpselt nii kaua, kuni leidub kasvõi üks inimene elavate maailmas, kes neid meeles peab ja meenutab. Kuid seletamatul põhjusel hakkab surnute Linn ootamatult kahanema ja selle elanikud haihtuvad. Alles jäävad vaid vähesed.

Kevin Brockmeier «Surnute lühiajalugu». FOTO: Postimees Kirjastus

Mõned üksikutest allesjäänutest, nagu Luka Sims, kes annab välja Linna ainsat ajalehte, otsustavad välja uurida, mis on tegelikult toimumas. Teised, nagu Coleman Kinzler, usuvad, et see on lõpliku lõpu algus.

Samal ajal on elavate maailmas jäänud Laura Byrd lõksu uurimisjaama Antarktisel, tema varud on otsakorral, raadio ei tööta ja elekter on kadumas. Omamata valikut, suundub ta üle lõputu jäävälja abi otsima, kuid tundub, et aeg saabki otsa ... Ja seda nii tema, ülejäänud elavate maailma kui ka Linna elanike jaoks.

Vaatamata süngetele teemadele on Brockmeieri romaan siiski pigem kaasahaarav lugu armastusest, kaotusest ja mälestustest. Romaanis on tundesügavus vaheldumisi põimitud globaliseerumise ohtude ja terrorismiteemadega.