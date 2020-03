NUKU teater alustab sünnipäevanädalat raamaturiiuli lugudega

«Lugude jutustamine, lugemine ning edasirääkimine on teatriloomingu üks alustalasid,» ütles NUKU teatri kunstiline juht Mirko Rajas. «Meie jaoks on lugemine hingamine, hingetoit ja mäng, mis käivitab kujutlusvõime. Usume, et kogenud raamatusõbra soovitus on oluline, et maailma tohutust raamatute hulgast leida need, mis jäävad sind saatma kogu eluks.»