Soome E.W. Ponkala fond tunnustab Paavo Haavikko «Kogutud luuletuste» tõlkijaid ja tõlkimist eesti keelde

E,W. Ponkala fond on asutatud 1924. aastal ja võtnud oma ülesandeks toetada kunstiprojekte ning soomeugri kultuuri edendajaid. Eestlastest on Ponkala tunnustuse pälvinud näiteks Ellen Niit, Paul-Eerik Rummo, Tiiu Kokla, Piret Saluri. Fondi juhatuse esimees on kirjanik Juhani Salokannel, esimehe asetäitja dotsent Hannu Launonen.

Ponkala fondil on ka noore loovinimese julgustusauhind, mis innustab teda edasi tegutsema. Tänavu sai selle noor ungari keelest soome keelde tõlkija Minnamari Pitkänen. Selle preemia suurus on 3000 eurot.

Paavo Haavikko «Kogutud luuletuste» mõte on küpsenud kaua. Omal ajal oli ta peaaegu keelatud autor. Haavikko loomingust ilmus neil aastatel eesti keeles mõned luuletused, luuletsükkel, üks romaan, kuuldemäng. Tõlkijateks oma ala meistrid nagu Paul-Eerik Rummo, Ly Seppel, Minni Nurme, Debora Vaarandi. Nüüd on peale kasvanud kümmekond noorema põlvkonna luuletõlkijat ja nii on meil jõud see töö lõpuks ette võtta.