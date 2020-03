Indrek Koffi raamatusoovitus: jutud rahvalt, kellega oleme ääretult sarnased ja ühtaegu otsatult erinevad

Aado Lintrop «Linn seitsme tiivaga raudhobuse seljas». FOTO: EKM Teaduskirjastus

Valinud, tõlkinud ja kommentaaridega varustanud Aado Lintrop

EKM Teaduskirjastus

Tartu 2019

Rahvaluule on igas olukorras huvitav, aga eriti põnevaks muutub see rasketel aegadel, kui tekib tunne, et tahaks aru saada. Et tahaks lohutust, julgustust. Võib-olla ka selgust, ehkki seda siin maapealses maailmas loota oleks ilmselt liig.

Hea on saada ühendust omaenese juurtega, mis meie puhul tähendaks tutvumist ennekõike Eesti rahvajuttude, muistendite, vanade lauludega. Aga üldisemas mõttes on ju kõik inimesed kasvanud ühest juurikast, nii et tegelikult räägib igasugune rahvaluule meile ikka meist endist.

Mansid on pealegi sugulased, nii et äratundmist peaks selles raamatus, mis kõneleb seitsme tiivaga raudhobuse seljas asuvast linnast, Maailma-Vaatavast-Taadist, Kolli-Isandast (kellega ühes tulid maa peale hädad ja haigused) ja veel paljust muust, leiduma rohkesti.

Maarja-Liisa Platsi illustratsioon raamatus «Linn seitsme tiivaga raudhobuse seljas». FOTO: Maarja-Liisa Plats

Aado Lintrop on kogumikku valinud nii jutte kui ka laule, millest enamik kajastab manside müüdilist maailmapilti, nagu ta ausalt tunnistab – eks ole ju tegu tuntud ja tunnustatud usundiuurijaga, kelle aastakümnete pikkune teadustöögi raamatust vastu vilgub. Ja see maailmapilt on tõepoolest huvitav, tekib äratundmisi ja teisalt ka hämmeldust. Nagu inimesed ja rahvad ikka, oleme ääretult sarnased ja ühtaegu otsatult erinevad.

Muide, raamatut käes hoida ja silmaga paitada on tõeline nauding, mille pakkumise juures on väga tähtis osa Marja-Liisa Platsi illustratsioonidel ja kujundusel.