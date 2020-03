Kuidas luua lähisuhet iseennast kaotamata?

Gary M. Douglas ja dr Dain Heer «Lahutuseta suhted». FOTO: Raamat

Lahutuseta suhe on selline, kus sa ei pea iseendast lahutama ühtegi osa selleks, et kellegi teisega suhtes olla. See on olukord, kus kõik inimesed ja asjad, kelle või millega sul on suhe, võivad suhte tulemusena muutuda millekski enamaks.

Gary M. Douglase ja dr Dain Heer raamat «Lahutuseta suhted» sisaldab abivahendeid, harjutusi ja protsesse, mida võid kasutada:

lahutuseta suhete loomiseks

selgitamaks, mida oma suhetelt soovid

avastamaks, mis on sinu jaoks tõene

energia abil huvitavate inimeste ligitõmbamiseks

teadvustamaks, millal on aeg suhtest lahkuda

oma partneriga suhte uuendamiseks ja taastamiseks

suhtesse seksi tagasi toomiseks

oma kallima erutamiseks

Loe raamatust katkendit, mis räägib suhtesse panustamisest.

***

Suhe kui panus

Panustamine ei ole ühepoolne tegevus. Panus ei tähenda vaid seda, kui teise heaks midagi teed; tähtis on ka see panus, mida lubad teistel enda heaks teha. Panustamine ei tähenda seda, et võtad vastu kõik, mida teised sulle annavad; see tähendab, et oleksid valmis nägema teiste valmidust panustama sinu ellu ja seda paremaks muutma – kui vaid oleksid valmis nende panust vastu võtma.

Panustamine tähendab valmidust kellegagi koos olla ja teda tervikuna vastu võtta, ilma et temalt midagi vajaksid. Panustav inimene on keegi, kes panustab su ellu oma valikul, mitte kohusetundest.

Kui suhtes on vastastikune panustamine, võite mõlemad teha koostööd ja saavutada eesmärke lühikese ajaga. Kumbki teab oma tugevaid külgi, on valmis partnerilt kõike küsima ega nõua mingit tänu või tunnustust.

Pahatihti juhtub aga nii, et kui sa kellegagi suhtesse astud, siis püüad sa tõestada, et ei vaja seda inimest. Püüad teha selliseid asju, mida päris hästi ei oska, või palud temal enda heaks asju teha. Tema aga hakkab pahaks panema seda, et palud tal alati teha neid asju, mida sulle teha ei meeldi. See ei ole mingi panustamine.

Endast 150 protsenti andmine

Kas sul on vaatenurk, et pead suhtes endast alati andma 150 protsenti? Oled sa kunagi märganud, et kui sul on selline vaatenurk, siis leiad sa paratamatult kellegi, kes võtab sinult 200 protsenti? Ükskõik kui palju sa endast ka ei annaks, tema võtab alati ikkagi rohkem ega anna sama palju vastu. Sinule samaväärselt vastu andmine ei kuulu tema kaalutluste hulka. Kui sul on vaatenurk, et pead suhtes endast alati andma 150 protsenti, siis tõmbad sa alati ligi kellegi, kes sinult nii palju ka võtab. See on hea põhjus, miks suhetele võiks läheneda panustamise mittekontekstuaalsest vaatenurgast. Küsi: «Mida saab see inimene mu ellu panustada? Kuidas saan mina panustada tema ellu?»

Kas mõistad, et veedad hetkel iga päev enda seltsis vaid neli minutit kvaliteetaega? Kas tahaksid seda aega avardada ja iga päev ennast nautida vähemalt terve tunni? Milline veider idee? Mis asja? Ma pean endaga aega veetma? Aga ma olen ju igav. Ahhaa, aga see on arvustus. Kuidas siis jõuda sellisesse punkti, kus tahaksid endaga rohkem aega veeta ja tunda suuremat rõõmu selle üle, mida sellelt ajalt saad? Esita küsimus: «Kuidas ma saan täna oma ellu panustada?»