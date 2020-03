Huvitud nakkustest? Margaret Atwood soovitab katkuraamatuid

Kui näitlejanna Mia Farrow uuris Atwoodilt, millist katkuraamatut ta soovitaks lugeda, vastas kirjanik soovitusega võtta võimalusel kätte Hans Zinsseri teos «Rats, Lice and History» (Rotid, täid ja ajalugu), mis jutustab tüüfusest. Raamatus on käsitletud haiguse elulugu nii, nagu seda on inimese ajaloos nähtud.