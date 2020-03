Silmiavav ja traagiline lugu, mis jääb lugejaga pikaks ajaks

Susannah Cahalan oli 24-aastane noor ja ambitsioonikas uuriv ajakirjanik New York Postis, kui tema elu paari nädalaga kildudeks lagunes. Ta koges krampe, psühhoose, paranoiat ja kaotas piiri reaalsusega. Naisel avastati uus ja haruldane aju haarav haigus, edasine oli võidujooks arstide teadmiste ning ajaga. «Põlev aju» on tõenäoliselt üks kõige mõtlemapanevamaid autobiograafiaid mida viimastel aastatel lugenud olen. Autor heidab kriitilise pilgu sellele väga raskele perioodile enda elus, ilustamata seejuures midagi.

Ühest küljest meeldis mulle kogu see meditsiiniline müsteerium – ma ei saanud raamatut käest enne, kui olin teada saanud diagnoosi. See seletas kõiki sümptomeid. Raamatu alguses kahtlustasin kord epilepsiat, kord skisofreeniat, siis mõnda kolmandat haigust. Mind rabas idee, et sellel sajandil veel diagnoositakse täiesti uusi haigusi, sest Susannah oli 217. inimene terves maailmas, kes keerulise diagnoosi sai.