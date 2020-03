Kui lähed Rooma ja jõuad iseendasse

Kui ringi vaatasid, polnudki nagu midagi. Tuvi nokitses, vanaeit kerjas, tüdrukuke sõi jäätist, signored ja signorad flaneerisid oma pankadesse ja büroodesse, taskuvargad valisid ohvreid välja. Umbes sama võib näha ju igas linnas. Selle vahega, et ükski teine linn pole Rooma.

Viivi Luik «Varjuteater». Mihkel Maripuu «Varjuteater» on romaan, mis koosneb pea katkematust mõttelõngast. Lugu ei kulge lineaarselt ei ajas ega ruumis, vaid liigub vabalt. Tead ju küll, kuidas mõni detail toob meelde mõne mälestuse ja sellest mõeldes meenub hoopis järgmine asi ja nii see raamat kulgebki. See on paras sasipundar, mille ühes otsas on Colosseumi pilt 1949. aastal ning teises otsas on elu Roomas. Iga detail ja teema on teistega seotud, aga kogu seda peenet ühenduste võrku ma ei tajunud ja sinna kadus mu jaoks ka raamatu võlu. Oli kirkaid mõtteid ja põnevaid seiku, aga need kadusid muu teksti, varjude, vahele ära. Üks niidijupp, mis kaduma läks, oli näiteks juba teose sametine kaas - raamatukogu köide on kiletatud.

Kes on talve üle elanud, need saavad kokku tuleval kevadel. Põhjamaal teavad kõik, et enne kevadet tuleb talv. Roomas seda ei teata. Roomas on talv nagu maailmalõpp. Kellelgi pole meeles, et selle järel veel midagi tuleb. Pimedust ja talve nähakse igal talvel esimest korda elus. Bussipeatuses lõdisevad inimesed on nagu vaesed põgenikud, olgugi neil saapad jalas, kasukad seljas ja sallid kaelas.

Eredamalt jäid romaanist mulle meelde absurdimaigulised juhtumid, mida kirjeldati - hambaarsti juures käimine, varastatud rahakott, Coco Chanel. Need olid kõik sellised lood, mis mulle tundub, et sünnivad ainult eriliste inimestega. Kõige rohkem nautisin tegelikult lugu sellest, millised on Rooma korterid. Need kirjeldused olid täpselt minu tassike teed. Viivi Luige kirjeldused elust võõras riigis on ikka hoopis midagi muud, kui mõni suvaline Minu-sarja raamat. Mul on lausa piinlik sellist võrdlust tuua. Ta oskab nii hästi näha neid väikeseid asju või harjumusi, mis mõnda rahvust või kohta iseloomustavad ning seda ka edasi anda. Tegelased ärkasid lehtedelt ellu ning kohad ilmusid silme ette, aga ainult viivuks, sest juba liikusid mõtted mujale.

Ma ei teadnud siis, et elu on alati köietants, noateral käimine ja see, mis täna on, võib homme kadunud olla. Ma ei teadnud veel, et elu pisiasjad, mida sa nii tüütuks pead ja teisega jagad, ongi õnn. Et pesu kokkupanek, leiva ja kartulite koju tassimine, tee keetmine, särkide ja taskurättide triikimine võib olla õnn.