40st Eestis elava rahvuse muinasjutust ilmub kakskeelne e-raamat

Teatavasti on Eestis kaks suurimat kultuurkeelelist kogukonda – eestikeelne ja venekeelne. Alates kooliajast õpetati meile, et me kujutame endast tervikut. Kuid ärgem unustagem, et on ka palju teisi rahvusi, kes mitmekesistavad Eesti ühiskonda.