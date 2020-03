Tartu Ülikooli raamatukogust saab taas raamatuid laenutada

E-kataloogi ESTER kaudu saab tellida kojulaenutatavaid eksemplare, mille staatus kataloogis on «kohal». Raamatukogu töötajad panevad tellitud raamatud tarka kappi, mis asub raamatukogu (W. Struve 1) fuajees peaukse kõrval. Lugejad pääsevad kapi juurde esmaspäevast reedeni kella 12–17 ja raamatu kättesaamiseks on vaja ID-kaarti või lugejakaarti. Kuna kappide arv on piiratud, võib tellitud raamatute ooteaeg olla kuni kolm päeva.