Jan Kausi raamatusoovitus: autor, kelle teos mõjub praeguses olukorras lihtsalt emotsionaalselt hästi

Marju Lepajõe «Roomlaste taltsutamine». FOTO: Ilmamaa

Marju Lepajõe essee- ja artiklikogumik on praeguses eriolukorras igati sobiv lugemine. Mitte sugugi ainult seetõttu, et «Roomlaste taltsutamine» on paks ja aeganõudev raamat. Mitte ka seetõttu, et paksud ja aeganõudvad raamatud on Lepajõele olulised. Siin tekib muidugi kohe küsimus, milliseid pakse raamatuid lugeda, Lepajõe peab igatahes silmas klassikalist kirjasõna, antiigi, kristluse, renessansi ja barokiajastu pärandit.

Kõige olulisem tundub siiski, et praeguses olukorras mõjub Lepajõe lihtsalt emotsionaalselt hästi. Seda mitte sugugi ainult autori ja tema teose aeganõudva tundelaadi tõttu. Muide, Lepajõe polnud mitte ainult hämmastavalt tark, vaid ka hämmastavalt vaimukas, tema irooniasoon on täiesti võrreldav tema eruditsiooniga. Mõlemad kajavad vastu näiteks lauses, millega algab Tacituse teose «Germaanlaste päritolust ja paiknemisest» eestinduse arvustus: «Hea tava Eesti kultuuri- ja teaduselus nõuab, et olulistest asjadest ei kõneldaks, või kui, siis võimalikult vähe» (lk 411). Minu praegune jutt igatahes Lepajõe mõttele alluda ei taha!

Ennekõike tõstan «Roomlaste taltsutamist» esile seetõttu, et kõikide nende klassikaga tegelevate käsitluste vahelt – Lepajõe suudab isegi antihomeerilise kirjanduse probleemid huvitavaks kirjutada – leiab suurepäraseid põhjendusi sellele, miks on hea aega maha võtta ning selgitusi sellele, kuidas seda teha. Toon ainult paar näidet. Esiteks: «Kontemplatsioon on kõige keskkonnasõbralikum nauding» (lk 78). See kahtlemata paikapidav väide on seotud laiema nägemusega humanitaarse eluviisi kahest põhivormist: jalutuskäigud vabas looduses ja puhkus teaduste ja kunstide seltsis (vt. lk 206). Lepajõe ise põhjendab seda hiilgavalt: «Kui süveneda mõtte- ja kultuuripärandisse, mis on kõik «olud» ületanud, siis «olud» enam ei mõju, nad kaotavad tähtsuse…» (lk 440).