Lapitöömeister Marja Matiisen: mõnda oma näitusetööd vaadates ei usu ise ka, et mina nii suure töö valmis olen teinud!

Sügisel võib ka kursustele tulla, siis annan seal otsa kätte.

Teksaraamat on mul ka nii üles ehitatud, et algaja jaoks on esimesed töövõtted eespool. Lihtsate ruudupindade moodustamise, lapiteki kokkupaneku ja viimistlemise õpetused kehtivad sarnaselt kõikide kangaste puhul.

Lastega koos meisterdasime konservipurkidest pliiatsitopse. Ka punumis- ja rullimistöödega saavad nad hästi hakkama.

Olete lapitööga tegelenud juba pikka aega. Mis on teid käsitöö juures hoidnud?

Oma esimese lapiteki tegin oma noorima poja sündi oodates aastal 1989. Siis polnud ei ajakirju ega õpetusi. Kõik tuli ise leiutada. Leiutasingi, aga veidi nagu salamahti. Endale vähemalt tundus, et see pole «päris õige» käsitöö.

Eesti esimesel lapitöönäitusel, 1992. aastal, sain silmiavava šoki. Adusin, et lapitöö on maailmas päriselt ka olemas ja et ma olin oma töödega juba iseseisvalt kuhugi jõudnud. Nägin ka esimest korda lapitöö ajakirju ja raamatuid. Hakkasime lapitööhuvilistega kohtuma, kursuseid korraldama, korrapäraselt näituseid ning lapitehnikas riiete esitlusi tegema. Mõne aasta pärast lõime koos Eesti Lapitöö Seltsi. Sellises toredas seltskonnas arenedes ja erinevaid väljakutseid vastu võttes, pole lapitöö mulle kunagi igavaks ega tüütuks muutunud.

Lapitehnika on väga aeganõudev töö. Kas te oletegi loomult kannatlik inimene?

Ei saa öelda, et oleksin alati kannatlik, mul on töötoas kümneid pooleliolevaid töid, sest kibelen aina uusi ja uusi asju katsetama. Sellisel rutiinivabal töömeetodil on ka hea pool - ma ei tee kunagi tööd - mängin vaid lappidega. Kui ühest tööst tüdinen, võtan ette teise pooliku. Samas pole mulle kunagi meeldinud tööd ümber ega üle teha. Planeerin ja pingutan, et asjad kiiresti ja kohe esimese korraga korralikult tehtud saaks.

Aga mõnda oma eriti töömahukat näitusetööd vaadates ei usu vahel ise ka, et mina selle nii suure töö valmis olen teinud!

Seinatekstiil «Vastasseis» 2012. FOTO: Pilt raamatust

Kust te ise uusi materjale ja teksat lapitööks saate?

Olen kümne aasta jooksul oma teksatöödes kasutanud üle 1000 paari teksaseid. Alguses ostsin pükse «teise ringi» poodidest, aga ei raatsinud neid ikka katki lõigata. Liiga ilusad ja kantavad olid need. Alles siis, kui Uuskasutuskeskus mu raamatu tegemist oma väljapraagitud teksastega toetama hakkas, lõi mu inspiratsioon õitsele. Sain materjalipuudust kartmata julgelt katsetada, erinevaid esemeid ja tehnikaid üha uuesti läbi õmmelda.

Sellest tekkis mul idee üleskutseks, millega Uuskasutuskeskus rõõmuga kaasa tuli. Nimelt on nad lahkelt valmis müügikõlbmatu, kuid käsitööks sobiva materjaliga tasuta varustama ka teisi käsitöö tegijaid. Peab vaid helistama nende lähimasse poodi ja oma materjalisoovist teada andma. Siis on annetuste sorteerijatel aega sobiv materjal välja korjata ja kui liikumine vabaks läheb, saate neile juba järele minna.

Uuskasutuskeskuse andmetel sobib kokku kogutud rõivastest müüki vaid 30 protsenti. Ülejäänule otsitakse lahendusi. Ühe väikese sammu õiges suunas saaksime teha koos!

***

Õige pea, kui kriisiaeg möödas, tuleb Solarise Apollo raamatupoes Marja Matiiseni raamatu esitlus, mida saadab ka lapitöönäitus. Sellest anname raamatuportaalis kindlasti aegsasti teada. Seni saab aga juba raamatut e-poest koju tellida.