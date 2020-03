E-etteütlus toimub Vikerraadio sünnipäeval, 3. aprillil

Korraldajad kutsuvad koole kasutama etteütlust ühe distantsõppe abilisena, seda nii eesti keele tundide kui ka teiste õppeprogrammide raames. Mõistagi on kirjutama oodatud ka kõik teised keelesõbrad, kel soov oma teadmised proovile panna ja ühtlasi ilusat eesti keelt väärtustada. Mitmed organisatsioonid on varasematel aastatel kasutanud etteütlust liitva ühisüritusena, virtuaalselt saab seda teha nüüdki, kui paljud inimesed on kodudes.