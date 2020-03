Woody Allen leidis oma kõmulisele autobiograafiale kirjastaja

Kirjastus Hachette oli Woody Alleni memuaari «Apropos of Nothing» avaldamiseks suure eeltöö ära teinud, teos pidi ilmuma 7. aprillil. Raamatu ilmumist pidasid šokeerivaks nii oma isa väärkohtlemises süüdistanud Dylan Farrow kui tema vend Ronan, kes sama kirjastuse all ilmunud teoses «Catch and Kill» kirjutab teistestki võimukatest meestest, keda on raske seksuaalkuritegude eest vastutusele võtta.