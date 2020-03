Samanta Schweblini lühiromaan viib maailma, mis on läbi imbunud nähtamatust mürgist

«Nähtamatu niit» ei räägi siiski tegelikult koroonaviirusest, vaid on inspiratsiooni saanud autori kodumaa Argentiina keskkonnaprobleemidest. Aga teadmatus ja hirm on õhus, ja need on ajatud ning Schweblini jutustamisviis väga sugestiivne. Oma kunstilisi tõekspidamisi on ta ise kirjeldanud järgmiselt: «Kirjandus on tõhusaim viis sukelduda pimedusse, meie kõige pakitsevamatesse hirmudesse ja ihadesse, kõigesse tundmatusse ja sõnastamatusse, ning naasta seejärel tegelikkusesse mingisuguse uue teadmisega ja nii terve nahaga kui võimalik.»