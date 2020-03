Raamatu «Minu elu kutse» 10 inspireerivat mõtet, mis innustavad tegutsema

Roland Tokko, Harald Lepisk «Minu elu kutse». FOTO: Raamat

«Kirjutasime selle raamatu, et meie ümber oleks palju rohkem inimesi, kes päriselt hoolivad enda tööst ja kes tahavad hommikuti ärgata ning asuda tegutsema,» ütlevad autorid Roland Tokko ja Harald Lepisk.

Need kümme inspireerivat mõtet raamatust «Minu elu kutse» panevad mõtlema ning tegutsema.

1. Me oleme kõik milleski andekad; meil kõigil on põhjus, miks meid on ellu kutsutud. Kui see põhjus üles leida, muutub elu palju tähendusrikkamaks ja õnnelikumaks. Väga raske on olla õnnetu, kui sa teed seda, milleks sa oled siia maailma loodud ja mis paneb su silmad särama.

2. Paigalseis on muutusest hirmutavam - kui sa ei proovi oma unistuse poole liikuma hakata, siis sa ei saagi teada, kas oleksid kohale jõudnud või mitte. Kui astud edasi ja põrud, siis võid küll hetkeks pettuda, aga ma luban sulle, et sa oled rahul, et vähemalt proovisid.

3. Kuidas saada oma valdkonnas piisavalt heaks? Harjuta.

Kuidas saada silmapaistvaks meistriks? Treeni teadlikult.

Algajana piisab sellest, kui sa lihtsalt õpid ja tegeled oma alaga. Mingist hetkest jõuad aga tasemele, kus lihtsalt harjutamine sind tuntavalt paremaks ei tee. Seda nimetatakse platooks. Edasi liikumiseks on vaja paremaks treenida oskusi, mis sul juba on, ning päris kindlasti ka neid, mis praegu sinu sooritust piiravad.

4. Meie tõelise jõukuse mõõdik pole mitte see, kui palju suudame endale koguda, vaid see, kui palju suudame maailmale anda. Üks imeline kingitus, mille sina ühiskonnale anda saad, on leida ja rakendada oma parimad anded.

5. Mis tööd sa teeksid, kui sa ei peaks valima sissetuleku järgi, vaid saaksid teha seda, millega saad kõige paremini oma andeid rakendada ja ühiskonna heaolusse panustada? Mida muudaksid oma praeguse töö ja valikute juures?

6. Kui viid ellu oma kutsumust, täidad oma elu eesmärki, mille suuremast tähendusest ei pruugi sul praegu veel aimu olla, kuid võid kindel olla, et see on olemas.

7. Aeg on vaadata enda piirangutele otsa ja küsida: kas see teenib mind? Kas ma tegelikult pean hästi elamiseks sellest piirangust kinni hoidma? Kui ei, siis küsi kuidas saab paremini? Lase piduritest lahti või vähenda nende mõju, et saaksid oma käed võimalustest kinni haaramiseks vabaks teha.

8. Keegi ei tohiks teiste unistusi tappa. Võime üksteisele nõu anda, mida oleks meie arvates vaja teha, et unistus täide läheks, ent kes oleme meie, et võtta elu kellegi teise unistuselt! Kui need pole määratud täide minema, siis surevad need elluviimise raskustes unistaja enda sees. Toetavad inimesed suurendavad sinu usku, et unistus on võimalik ja selle nimel tasub tegutseda.

