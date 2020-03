Raamatute müügitopis võidutseb inspireeriv raamat eesti autorilt

Eriolukorra tõttu on Apollo raamatupoed kinni, kuid e-pood on avatud iga kell. Seda võimalus on paljud ka ära kasutanud ja ostnud omale teoseid, mis aitavad isolatsioonis olles meelt lahutada. Jätkuvalt on kõige menukam «Laevakokk Wend». Allolevates tabelites on raamatud, mida möödunud nädalal osteti kõige rohkem.