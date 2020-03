Tallinna Keskraamatukogu on külastajatele suletud, kuid pakub mitmeid uusi teenuseid

Raamatukogu teeb kõik, et aidata keerulisel ajal kodukontorites töötajaid ja koduõppel olijaid. Väga populaarseks on osutunud kampaania «Loeme ette!», mille raames loevad raamatukoguhoidjad lastele telefonis või videosilla vahendusel raamatuid ette, andes samal ajal lapsevanematele võimaluse näiteks oluliste tööasjadega tegeleda. Sellest nädalast pakuvad raamatukoguhoidjad abi ka koolitööde tegemisel. Õpilastega kohtumiseks on DISCORD keskkonnas loodud jututuba nimega Tallinna Keskraamatukogu Noortekas ning sealses Koolitööklubi grupis ootavad raamatukoguhoidjad küsimusi koolitööde teemadel. Skype´i vahendusel pakuvad raamatukoguhoidjad keelepraktikat eesti, inglise, korea, rootsi, saksa ja vene keeles (grammatika, hääldus, tõlkimine).