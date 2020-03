Mari Rebase lugemissoovitus: lummav krimisari, mis viib lugeja reisile Shetlandi karmidele maastikele

Võimalik, et selles on süüdi reis Šotimaale 2018. aasta augustis, mis oli armastus esimesest silmapilgust nagu ka esmakohtumine Ann Cleevesi kriminaalromaani peategelase, uurija Jimmy Pereziga. Lage sametine Glencoe org, nõlvad sirutumas tunnis mitu korda tuju muutva taeva poole. Cullodeni lahinguväli, mille tuules hälliva rohumaa all puhkab tuhandeid Šoti mägismaalasi. Sise-Hebriidid – Skye, Mull ja vaid lunnidega asustatud Staffa saar, kus tuul pühib järelejätmatult üle lageda maastiku. See kõik andis natukegi aimu, millised võiksid olla Shetlandi saared, mille kale ja karm maastik mängib Cleevesi kriminaalromaanides olulist rolli.