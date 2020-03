Toidust, kuid mitte ainult. Toitumisterapeut Jaanika Tapveri raamatusoovitused

Bishop-Weston «The Ultimate Book of Vegan Cooking» FOTO: Raamat

«The Ultimate Book of Vegan Cooking»

Yvonne Bishop-Weston

Ma pole küll ise vegan, kuid eelistan süüa taimset toitu. Raamatus on palju häid nippe, milliseid taimseid toiduaineid omavahel kombineerida ja kuidas taimne toit mitmekülgseks ja maitsvaks muuta. Raamatu alguses on ka tervisliku toitumise põhitõed välja toodud, samuti on kirjutatud lahti põhiliste toiduainegruppide kasulikud omadused ja valmistamise ideed. Väga väärt raamat!

«The Ultimate Book of Vegan Cooking» pakub hulga tervisliku eluviisi nõuandeid nii neile, kes on veganluse juba omaks võtnud kui ka neile, kes elustiilimuutust alles kaaluvad. Toiduainete nimistus seisab hulk toiduaineid puu- ja aedviljadest ning pähklitest-seemnetest kuni tofu, maitseürtide ja taimsete piimaasendajateni välja. Raamatus on 150 võrratut maailmaköögi retsepti igaks elujuhtumiks ning retseptid on illustreeritud üksikasjalike valmistusõpetuste ja kaunite piltidega valmis roogadest. Et tervislikku toitumiskava hõlpsam planeerida oleks, leiad iga retsepti juurest täpse toitumisalase info. Rohkeid nõuandeid ja varieerimisvõimalusi pakkuv kokaraamat väärib kohta tõesti iga vegani köögiriiulil!

Ilover, Kõiv «GK kokaraamat. Veresuhkrut reguleerivad toidud» FOTO: Raamat

Mari-Liis Ilover, Anneli Kõiv

Tasakaalus veresuhkur tagab hea enesetunde, ärksa mõtlemisvõime ning aitab ennetada mitmeid haiguslikke seisundeid. Palju maitsvaid ja tervislikke retsepte, mis tasuvad järgi proovimist.

Koostöös toitumisnõustaja Anneli Kõivuga kirjutatud, tervislikule eluviisile pühendatud raamat, keskendub toidu glükeemilisele koormusele. Glükeemilise koormuse (GK) jälgimine ei tähenda järjekordset kiirdieeti, see on pigem elustiilimuutus ja tervisliku toitumise põhitõdede juurutamine. GK jälgimine ei aita mitte ainult tervislikult ja püsivalt kaalu langetada, vaid teeb lõpu pidevale väsimusele ja kontrollimatutele isudele, parandab üldist enesetunnet ning on suureks abiks tõsiste haiguste ennetamisel. Selline toitumine on kasulik kõigile, olenemata east ja soost. Raamatus on põhjalik teooriaosa, milles teeme GK olemuse puust ja punaseks. Lisaks üle 60 imemaitsva retsepti, mille glükeemiline koormus on välja arvutatud. Raamatus sisaldub ka kolme nädala näidismenüü.

Marko Matvere «Meri ja kuked». FOTO: Raamat

Marko Matvere

Mulle meeldivadki reisikirjeldused. See raamat on lihtsalt ja lõbusalt kirjutatud reisipäevik. Rohkelt eksootilisi pilte ja detailne päevade kirjeldus haarab kaasa ja aitab endal mõtetes nendes sihtkohtades olla.

Ligi kaks aastat seilas Marko Matvere koos sõpradega katamaraanil Nordea ümber maailma. Nüüd on kaante vahele saanud Marko reisikiri, kus lisaks jutule ka palju fotosid. Ja üllatuseks ka mõned Marko joonistused. Teos on kirjutatud autorile omases humoorikas ja otsekoheses stiilis.

M. McKay «Suhtlemis-oskused». FOTO: Raamat

M. McKay, M. Davies, P. Fanning

Kohustuslik lugemine kõigile, kes peavad suhtlema! Annab ülevaate peamistest suhtlemisoskustest ja tehnikatest lihtsas keeles. Hea, kerge ja humoorikas lugemine.

Raamat annab lugejale põhjaliku ülevaate põhilistest suhtlemisoskustest ja -tehnikatest. Teos on lihtsalt üles ehitatud, asjalikud nõuanded on esitatud huumoriga.

Andy Milligan, Shaun Smith

Alati ei ole Excel see, mis annab kätte õige suuna. Vaja on usaldada instinkte ning olla empaatiline, elada kaasa klientide kogemustele ja selle põhjal nende tegelikud vajadused üles leida. Raamatus on palju näiteid edukatest ettevõtjatest üle maailma. Peakski selle raamatu uuesti ette võtma!

Andy Milligan «Märka, tunneta, mõtle, tegutse». FOTO: Raamat