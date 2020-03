USA digiraamatukogu tegi tasuta loetavaks üle miljoni raamatu

Raamatukogu on küll eeskätt mõeldud tudengitele ja lektoritele teaduskirjanduse kasutamiseks, kuid lugeda saab ka suurel hulgal ilukirjandust, mis on raamatukogule annetatud. Lugejaks registreerides saavad raamatuid laenutada ka eestlased. Peamiselt leiab erakorralisest raamatukogust muidugi ingliskeelseid teoseid.

Projekti eesmärk on pakkuda inimestele tasuta sisu, et vähendada tavaraamatukogude koormust ja hoida inimesi kodudes. Esialgse plaani järgi on erakorraline raamatukogu avatud 30. juunini, kuid see võib pikeneda, kui USA eriolukord kauem kestab, teatab Internet Archive’i juht Chris Freeland raamatukogu blogis.