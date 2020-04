Menuki «Söö, palveta, armasta» autor Elizabeth Gilbert: ärme «raamatu-häbista» üksteist

Kirjanik rääkis väljaandele The Guardian, et nooruses luges ta teadlikult Charles Dickensi loomingut, et sellest eeskuju võtta ja kirjutamist õppida. «Kui ma 25 aastat tagasi oma esimese romaani kallal töötasin, siis kirjutasin ma lühijutte ja töötasin ajakirjanikuna – ma ei teadnud, kuidas pikka raamatut kirjutada. Ma ei saanud aru, kuidas hoitakse nii tohutul hulgal lehekülgedel ülal tegelaskujusid ja narratiive,» märkis ta. «Seega kaevusin «David Copperfieldi» ja «Bleak House’i» samamoodi nagu laps kisub uudishimust mehhaaniliste objektide vastu lahti raadio või röstri, proovides aru saada, kuidas selline asi töötab. Dickens on oma lugejate vastu nii suuremeelne ja ta süžeed on selged – parimat juhendajat ei oleks ma kusagilt leidnud.»

Aeg-ajalt on tuttavad soovitanud Elizabeth Gilbertilt lugeda ka James Joyce'i «Ulyssest» ja sellest on tal enda sõnul ammu kõrini. «Kurb reaalsus on see, et ma lihtsalt ei suuda «Ulyssest» lugeda. Ma olen proovinud. See on lootusetu. Ärge kiusake mind, inimesed. Seda ei juhtu,» ütleb ta ja avaldab arvamust, et inimeste «raamatu-häbistamine» võiks lõppeda. «Elu on isegi raske ja pole mõtet kuhjata omale veelgi asju, mille pärast süümepiinu tunda,» usub kirjanik, kel on öökapi peale kogunenud suur hulk pooleli jäänud või lugemata raamatuid, milleni ta tõenäoliselt kunagi ei jõua. Olgu need teosed kui imelised ja tähtsad tahes.