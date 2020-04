Toitumisterapeut Triin Terasmaa 5 raamatusoovitust lihtsatest ja ehedatest elutõdedest

***

Jaan Kross «Kolme katku vahel». FOTO: Hea lugu

Jaan Kross

Balthasar Russow on Liivimaa kroonika autor, 1563. aastal sai temast Tallinna Pühavaimu kiriku diakon pastor. Kas elu oligi tol ajal nii meeletult raske, ebahügieeniline, kas inimesed olidki tundetumad? Või elasid hoopis rohkem hetkes ja võtsid elu nii nagu see oli? Väiksed lapsed surid katku, reisimine võttis nädalaid, süüa ei olnud. Kui palju on elu muutunud vahepeal, probleeme oskab inimene ikka tekitada, kuigi elu on ju palju kergemaks läinud. Miks siis nii? Ja mõelge!!! – praegu saame seda sama Pühavaimu kirikut Tallinna Vanalinnas vaatama minna ja seda kõike tunnetada, kuidas ta seal tegutses! Jaan Krossi raamatud on kõik Triin Terasmaa lemmikud, sealt võib kohe ükskõik mida valida.

Üks Jaan Krossi peateoseid, neljaosaline romaan «Kolme katku vahel» (1970-1980) on ilmselt kuulsaim eesti ajalooline romaan. Teose peategelane on kroonik, Tallinna Pühavaimu pastor Balthasar Russow. Romaan jälgib Russowi elu Liivi sõja eelsest ajast kuni krooniku surmani aastal 1600. Kirjanik näitab Russowit kui eestlaste seast pärit andekat meest, kes võitleb end saksakeelsesse ülemklassi, kuid kellele jääb hingelähedaseks ka mitte-saksa maarahvas.

***

Liis Orav «Toida oma tervist». FOTO: Raamat

Liis Orav

See raamat avas Triin Terasmaa silmad sellele, et me ei pea istuma ja aeg ajalt testimas käima, et äkki juba mõni haigus on ometi tekkinud. Nagu reklaamid soovitavad. Oma elu eest tuleb ise vastutus võtta, see tähendab, et kogu aeg tuleb oma tervise eest teadlikult hoolitseda. Teha maksimaalne, mida ise saab teha oma tervise heaks. Tõuse püsti ja hakka tegutsema, mõnedel ei ole terveks saamiseks rohkem vajagi!

«Selleks et olla õnnelik ja terve, peab inimene õigesti mõtlema, õigesti hingama, õigesti toituma ja küllaldaselt liikuma,» on öelnud Gunnar Aarma. Seda, et tervis sõltub meie oma valikutest, kinnitavad ka tüviraku-uuringud ja epigeneetika. Aastakümneid ilma teinud geneetiline determinism vajub järjest sügavamale ajaloo unustusehõlma.

Samas on ravimikeskne meditsiin külvanud paljudesse usu, et terviseprobleeme on võimalik seljatada ka elustiilis muudatusi tegemata. Sul on palavik – võta palavikualandajat, kolesterool on kõrge – haara kolesterooliravim, kannatad kõrvetiste ja refluksi käes – viska põske maohappe pärssija ... ja elu on jälle ilus!

***

«Eluterve pohhuist», Tom Valsberg. FOTO: Raamat

Tom Valsberg

Lihtsalt ostke see ja lugege! Seal on kõik tõsi. No praegu on vaja head tuju tekitada, iga päev on vaja praegu rõõmu leida ja naerda. See raamat on nii õpetlik, aga samal ajal naljakas. Seda saab ka lugeda koos lastega, unejutuks näiteks. See raamat annab igasse päeva positiivsust! Päris inimene räägib päris asjadest. Selline rõõmus kadeduse tunne tuleb kohe, et kuidas ta nii toredasti oskab nendest asjadest rääkida!

Kes on eluterve pohhuist?