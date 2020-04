Loodus- ja teadusajakirju saab nüüd tasuta lugeda

Eesti Looduse värske aprillinumber on tavapärasest mahukam. See tutvustab meie koduloomade põlistõuge, samuti on vaatluse all lihatootmise keskkonnamõjud, tehisliha ja putukate söömine, tehakse kokkuvõtteid möödunud talve ilmast ja ilmarekorditest. Lugeda saab ka hallpea-rähnist, Otteni veskist, Ugandast, karulaugust jm ning lahendada geograafia- ja bioloogiaolümpiaadide ülesandeid.