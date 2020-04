Eesti ja Horvaatia autori ühistööna sündiv lasteraamat käsitleb palaviku mõju lapse maailmale

Indrek Koff on kirjanik, kellele meeldib mängida ja katsetada. Eksperimentaalseid teoseid on ta kirjutanud nii täiskasvanutele («Eestluse elujõust», «Saja rahva lood») kui ka lastele («Ilusti», «Ma elan hästi»). Pildi ja sõna orgaaniline kooslus on teda huvitanud esimestest raamatutest peale ja koostöö Lucija Mrzljakiga on järjekordne (suurepärane!) võimalus selles vallas edasi püüelda. «Palavikulilled» on Indrek Koffi üheksas lasteraamat.