Karl-Martin Sinijärv: lasteraamatud on kirjaoskaja rahva kultuuriline alusmüür

«Lasteraamatud on kirjaoskaja rahva kultuuriline alusmüür,» rõhutab Rahvusraamatukogu kultuurinõunik Karl-Martin Sinijärv lasteraamatute päeva tervituses. «Õrnas eas pole raamatutest pääsu. Hulk aastaid enne seda, kui oskame otsustada, kas meie huvialaks on muusika, moderntants või mootorisport, oleme lugenud mitut masti muinaslugusid ning muud mõnusat. Või on neid meile ette loetud ja ümber jutustatud. Raamatuid, mis panevad paika põhiväärtused. Raamatuid, mis jäävad meiega ka siis, kui me neid omast arust enam ei mäletagi.»