Kantristaar Dolly Parton hakkab lastele õhtujutte lugema

Staari algatatud sari «GoodNight With Dolly» («Head ööd Dollyga») alustab juba sel neljapäeval ning kestab kümme nädalat, kirjutab msn.com.

Parton on üks mitmetest kuulsustest, kes lastele internetis jutte ette loevad, nüüd kui koroonaviiruse tõttu koolid teadmata ajaks suletud on. Teiste kuulsuste hulgast, kes seni hääle puhtaks köhinud ning raamatu kätte võtnud on, leiab muuhulgas sellised nimed nagu Amy Adams, Jennifer Garner, David Walliams ning Josh Gad.

Koroonaviirusesse nakatunud inimeste arv on tõusuteel paljudes riikides, sealhulgas ka Ühendkuningriigis ning Ameerika Ühendriikides, seega soovib 74-aastane Parton pakkuda sel keerulisel perioodil lastele pisut troosti ning nende tähelepanu sündmustelt eemale juhtida.

«Tegemist on millegagi, mida olen tahtnud juba tükk aega ette võtta, ent ajastus pole kunagi õige tundunud,» ütles naine. «Minu arvates on üsna selge, et praegu on see aeg, kus jagada lugusid ning armastust. Mul on au jagada maailmaga nende kirjanike ning illustraatorite imelisi andeid. Nad panevad meid naeratama ja mõtlema ning ajavad naerma.»

Laste toetamine ei ole kantristaarile ka varasemast võõras, sest ta avaldas 2017. aastal lastele mõeldud albumi, et koguda raha neile raamatute ostmiseks. Dolly Parton on muuhulgas postitanud internetti toetusavaldusi nii tervishoiutöötajatele kui ka teistele meestele ja naistele, kes pandeemia ajal eesliinil peavad olema.

Dolly Partoni Kujutlusvõime Raamatukogu, kantristaari hetegevusprogramm, mis loodud lastele raamatute kinkimiseks, ütles omapoolses avalduses, et naine soovib pakkuda viirusepuhangust raputatud lastele veidi julgustust. «Dolly loodab, et tema videod on praegusel rahutul ajal teretulnud, juhivad laste tähelepanu veidi toimuvalt kõrvale ning kutsuvad neist esile armastust nii lugemise kui raamatute vastu,» lisas teadaanne.

Tasuta sarja esimeses osas loeb Parton ette raamatut «Väike vedur, kes suutis» (ingl. «The Little Engine That Could», mis Kujultusvõime Raamatukogu esindajate sõnul on staari jaoks terve elu vältel inspiratsiooniallikaks olnud. Ettelugemisele tulevad ka mitmed teised armastatud ingliskeelsed lasteraamatud.