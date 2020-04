Ant Middleton «Mees eesrindelt». FOTO: Kirjastus Varrak

Afganistanis oli tavaline vahel kuuliga pihta saada. Õppisid seda juba ootama. Mina käsitasin elujäämist kui numbrite küsimust. Ninamehena lasksin ma olukorra tõenäosused peast läbi iga kord, kui ma mõnda Talibani hoonesse või seal hoones mõnda ruumi sisenesin teadmisega, et teisel pool ootab mind kurjus. See oli nagu rulett – kalkuleeritud risk. Mõtlesin endamisi: «Milline on tõenäosus, et kui ma sellest uksest läbi jõuan, on teisel pool võitleja, kes teab mind oodata? Kui ta teab mind oodata, milline on tõenäosus, et ta jõuab tulistada rohkem kui ühe kuuli, enne kui mina teda tulistan? Milline on tõenäosus, et see üks kuul tabab mind pähe ja tapab mu?» Asjale sedaviisi lähenedes jõudsin enamasti järeldusele, et tõenäosus surma saada on üpris väike. Niisiis mõtlesin ma: «Kuradile, mul on šansse», ja see aitas mul sealt uksest läbi tungida.

Mõnikord lendasid sisenemise hetkel mulle vastu kuulid. Kuid minu kogemused kinnitasid, et harilikult on see kuulirahe mõne sekundiga möödas ja momendil, mil tulistamisse tekkis paus, sain ma liikvele minna – siseneda maad ligi kummardudes, sest automaatrelvadega idioodid ei ole enamasti võimelised kontrollima nende omadust tulistades ülespoole põrkuda, nii et päästikule vajutades pritsivad nad kuule enamasti vastu lage. Ma mõtlen: «Kui ta uuesti päästikule vajutab, siis jõuab ta seda pigistada üks, kõige rohkem kaks korda, enne kui ma ta maha niidan.» Kui tema relvast ka lendaks minu poole üks või kaks kuuli ja tabaks minu kuulivesti, siis saaks viga ainult mu kuulivest. Kui nad tabaksid mu jalga, siis peataks see mind vaid sekundi murdosaks. Kui ma peaksin maha langema, siis teadsin, et mu semu on kohe mu selja taga ja viib ülesande silmapilkselt lõpule. Vaatasin asja alati läbi selle prisma – numbrite mäng. Alati tõenäosus. Alati kiire arvutus oma peas.

Mis ei tähenda, et see oleks mulle lihtne olnud. Kaugel sellest. Operatsioonile minnes oli kohutav hirm. Aga niipea, kui kõik pihta hakkas – momendil, mil ma hoonekompleksi tungisin või vaenlasega kontakti astusin –, sisenesin hoopis teistsugusesse psühholoogilisse ruumi. Ainus, millega ma seda võrrelda oskan, on viimased sekundid enne autoõnnetust, kui sa vaimusilmas näed aegluubis, mis kohe juhtuma hakkab. Sinu aju saavutab mingi hüperefektiivse seisundi, haarates ümbritsevast keskkonnast niivõrd palju informatsiooni, et tõepoolest tekib tunne, nagu oleks kell korraga aeglasemalt käima hakanud – nagu sa oleksid võimeline isegi aega kontrollima.