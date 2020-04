Tänases maailmas on üks juht, kes on näinud ilma ja inimesi rohkem kui ükski teine riigipea. Kuninganna Elizabeth II on ametlikel visiitidel külastanud 130 riiki. Ta on tegutsenud diplomaadina, olnud aukülaline ja võõrustaja. «Maailma kuninganna» on tema elulugu – täis draamat, intriige, eksootilisi paiku ja kuninglikku sära.