J. K. Rowling tuli igavuses lastele appi ja avas tasuta sisuga Harry Potteri veebikeskkonna

Veebikeskkond asub aadressil WizardingWorld.com, mis on «Harry Potteri» ja filmisarja «Fantastic Beasts» fännileht. Leht on mõeldud lastele ning ka lapsevanematele ja õpetajatele, kes hoolealustele tegevust otsivad. Igal kolmapäeval avanevad uued tegevused, viktoriinid ja ideed.

Veebikeskkonnas on kogu ilmale tasuta lugemiseks tehtud «Harry Potteri» sarja esimene osa, ingliskeelne «Harry Potter and the Philosopher’s Stone» ehk «Harry Potter ja tarkade kivi». Raamat on saadaval nii e-raamatu kui audioraamatuna.