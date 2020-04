Rahvusraamatukogu lugejaks registreeris eriolukorra ajal üle aastate suurim hulk inimesi

Keskmiselt laenutati vahemikus 16. märts kuni 1. aprill päevas veidi alla 200 raamatu, mis on enam kui 35-protsendine kasv võrreldes eelneva aja keskmisega, 143 raamatut päevas. Kõrge laenutusaktiivsus on püsinud kogu eriolukorra kolme nädala jooksul.

Rahvusraamatukogu korraldas eriolukorra alguses oma laenuteenuse ümber nii, et see toimub inimkontaktivabalt. Kontaktivabalt saab tellida raamatuid kahel viisil – e-kataloogi ESTER kaudu või võttes raamatukoguga otse ühendust näiteks e-maili või telefoni teel. Eriolukorra jooksul saab laenata ka neid lugemissaalides asuvaid raamatuid ja noote, mis e-kataloogis ESTER on staatusega «kohalkasutus».

Lugejatele paneb raamatukogu südamele, et oma raamatud Raamatukapist kiiresti ära võtaks, sest huvi on sedavõrd suurenenud! Samuti on Rahvusraamatukogu kutsunud lugejaid üles tagastustega mitte kiirustama. Kõik laenutähtajad on pikendatud vähemalt 5. maini ja sealt edasi.