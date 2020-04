«Süda tõmbub kokku. Ma tean, et see ei saa olla tema lend, see peab olema mõni teine»

HK – Kairo HK945 DEP 6.10 ARR 10.15

Kairo – Ams PA206 DEP 11.35 ARR 17.40

Ams – Ldn EK749 DEP 19.30 ARR 19.55

Ldn – Kodu ETA 21.00!!!

Kairost Amsterdami PA206 DEP 11.35. Kordan kaks korda: PA206 väljumine 11.35, PA206 väljumine 11.35. Uudistes toodud lennu number on PA206. See on Marnie lend. See, millega ta oleks lennanud, kui tema lend Hongkongist poleks hiljem väljunud.

Mu keha läbivad šokivärinad. Mitte üksnes šokk, vaid ka kergendus. Tõmban jope luku lahti, ühtäkki tundub nahk liiga raske. Jumal tänatud, et Marnie lennust maha jäi, jumal tänatud, et tema lend hilines. Aga ma pean olema kindel, ma pean üle kontrollima, et ta ei pääsenud ikkagi Kairosse õigeks ajaks, et Amsterdami lennule jõuda.

Leian telefoni installeeritud lennuliikluse äpi, mille tõmbasin alla, kui Marnie ära sõitis, siis võtan uuesti lahti WhatsAppi vestluse, et kontrollida tema Hongkongi lennu numbrit. Sisestan äppi HK945. Ekraanile ilmuvad andmed: Marnie lennuk maandus Kairos kell 11.25 kohaliku aja järgi, nii et see jäi rohkem kui tund aega hiljaks, ja maandumine oli kõigest kümme minutit enne Amsterdami lennu väljumist. Olen kergendusest nõrkemas. Marnie ei saanud sellele lennule jõuda, sest tal oli aega kõigest kümme minutit. Ta on Kairo lennujaamas ja ootab järgmist võimalust edasi lennata. Arusaadavalt on ta õnnetu, aga vähemalt on temaga kõik hästi.

Aga … miks ta pole ühendust võtnud? Võib-olla ta üritas helistada, võib-olla ma ei kuulnud ta kõnet. Heidan pilgu vastamata kõnede registrisse – seal pole mitte midagi. Vajutan FaceTime’i logole ja vaatan ekraani, oodates, et Marnie nägu ekraanile ilmuks. Mitte midagi. Katkestan kõne ja katsetan audiokõnet juhuks, kui levi pole nii hea, et videolink töötaks. Endiselt ei midagi. Üritan saata sõnumi: Marnie, ühe Kairost väljuva lennuga juhtus midagi. Saada sõnum või helista kohe, kui saad. Armastan! Xxx

Saadan sõnumi igaks juhuks ka WhatsAppiga ja hoian hinge kinni, oodates märguannet, et Marnie on sõnumit näinud – ootan, et ekraani ülemisse nurka tekiks kaks sinist linnukest, kiri «Typing» … Mitte midagi. Pole ühtki linnukest selle kohta, et sõnum on kätte saadud. Kontrollin staatust – edastamata. Küllap on Kairos õnnetuse tõttu leviprobleemid. Küllap valitseb lennujaamas kaos. Võib arvata, et lennukatastroofi kohta pole lennujaamas infot jagatud, aga kõik saavad aru, et midagi on lahti, sest kõigile tabloodele ilmub ühtäkki kõikide väljuvate lendude kohta teade «Delayed» voi «Cancelled». Vaene Marnie, ta on juhtunust kindlasti šokeeritud.

Pean mõtlema, mida teha, kuidas saada teada, kus Marnie on ja kas temaga on kõik korras. Tavaliselt on mingi hädaabinumber, kuhu saab helistada ja kontrollida, kas lähedane inimene oli sellel lennul. Ma tean, et Marnie ei olnud, aga oleks hea saada ka kinnitus, et ta jäi sellest maha.

Lähen tagasi BBC uudise lehele ja näen, et uudist on täiendatud: Arvatakse, et kõik 243 reisijat ja meeskonnaliikmed on hukkunud. Taas tabab mind täie jõuga lennukatastroofi reaalsus. Livia … ma pean Liviale rääkima, ta peab teadma. Mõte talle rääkimisest on ränk. Kuidas ma saan talle juhtunust rääkida, ilma et ta paanikasse satuks? Ta on koos Kirini ja Jessiga spaas – ma ei saa ju talle sellist asja telefoni teel rääkida.

Minust möödub grupp omavahel tõuklevaid noori, kes põrkuvad vastu mu kätt just siis, kui BBC uudiste lehte värskendan. Aga midagi rohkemat ei ole. Kontrollin WhatsAppi, aga Marnie sõnumi kõrval pole endiselt ühtegi linnukest.