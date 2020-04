Lustlikku lugemist lastele: 6 raamatut, mis paha tuju heaks pööravad

Markus Saksatamm «Pannkoogid! Nalja ja naeruga». FOTO: Kirjastus Tänapäev

Illustreerinud Hillar Mets

Kirjastus Tänapäev

2019

Pole vist ilmas inimest, kellele pannkoogid ei meeldiks, olgu siis tegemist lapse või täiskasvanu, õpilase või õpetaja, kindrali või politseinikuga. Igaüks neist teeb ja naudib seda maiuspala siiski pisut isemoodi. Lisaks saad raamatust vaadata, millised pannkoogid sinu tähemärgile eriti hästi sobivad ning lahutada meelt uute pannkoogivanasõnadega. Mis sina arvad, kas nalja ja naeruga tehtud pannkoogid maitsevad kõigile?

***

Aino Havukainen, Sami Toivonen «Teedu ja Peedu hämmastav muinasjuturaamat». FOTO: Hea Lugu OÜ

Aino Havukainen, Sami Toivonen «Teedu ja Peedu hämmastav muinasjuturaamat»

Tõlkinud Hille Lagerspetz

Hea Lugu

2020

Kummaveres elavad Teedu ja Peedu on tüdinud sellest, et nad muinasjutte lugedes kogu aeg magama jäävad. Nõnda pakuvad nad oma värskes raamatus välja kuus imelist muinasjuttu ja nende kasutusjuhendid, mis pigem lusti ja nalja kui igavust ja und toovad. Nii soovitavad Teedu ja Peedu muinasjutte ette kanda liigutuste, näoilmete, hääletoonide vmt abil. Kui oled tutvunud Teedu ja Peedu muinasjuturaamatuga, pole lugude ettelugemine ja kuulamine enam kunagi igav. See on 200 protsenti lõbusam!

Teedu ja Peedu seiklustest pajatavad eesti keeles ka «Teedu ja Peedu lasteaias», «Teedu ja Peedu imepärased jõulud», «Teedu ja Peedu detektiividena» jm, võru keeles on ilmunud «Teedu ja Peedu süümä!».

***

Ilmar Tomusk «Kes tahab saada kummituseks?» FOTO: Tammerraamat

Illustreerinud Priit Rea

Kirjastus Tammerraamat

2020

Kaheksa-aastane Peeter elab koos ema ja isaga vanas majas. Muidu on korter kena, kuid sooja veega on alailma probleeme.

Isa otsustab peret rõõmustada ja vannituppa uue dušikabiini paigaldada. Selleks teeb ta vannitoa seina augu, et keldrist uued veetorud tuppa tuua. Kuna kabiin katab toruaugu ära, otsustab isa selle esialgu parandamata jätta. Kõik on sooja vee all mõnuledes rõõmsad, siis aga hakkavad toimuma kummalised lood.

***

Kairi Look «Piia Präänik ja bandiidid». FOTO: Kirjastus Tänapäev

Illustreerinud Ulla Saar

Kirjastus Tänapäev

2019

Piia Präänik on õnnelik. Ta elab ema-isa ja kass Nuustikuga Papli puiesteel. Ülakorrusel elab ta parim sõber Jack oma pruudi Mirjamiga. Jack on pärit Kanadast ja armastab üle kõige karusid ja Eestit, Piiat muidugi ka. Mida muud üks laps tahta võiks! Või siiski? Kui Piia ema kolmikuid ootama jääb, on tüdrukul tunne, et just see on ta elust seni puudu olnud. Nüüd on Piial käed-jalad tööd täis. Lisaks sellele, et ta aitab emal-isal kolmikuid kasvatada, jõuab Piia ka allkorruse poissmehele naist otsida, uue klassikaaslase Villemiga sõbraks saada ja salapäraseid juhtumeid lahendada. Tõesti – pole katsumust, mis Piiale üle jõu käiks!

***

Kristi Piiper «Armunud keldrikoll, vegan verikäkk ja teised». FOTO: Kirjastus Tänapäev

Illustreerinud Ulla Saar

Kirjastus Tänapäev

2019

Kas oskad aimata, kus on tolmurulli kodu? Miks verikäkki külmkapis narritakse? Millist salaelu elavad jalanõud? Mis saab pungast, kes ei taha puhkeda? Miks keldrikoll söögi üle soolab ja seintele südameid joonistab?

Kui sa seda veel ei tea, siis on paras aeg võtta kätte Kristi Piiperi humoorikate fantaasialugude raamat, mis toiduainete, esemete, aga ka muinasjututegelaste ja laste tegutsemistesse selgust toob.

***

Francesca Simon «Hirmus Henry ja megavalelik

Francesca Simon «Hirmus Henry ja megavalelik ajamasin». FOTO: Egmont Estonia

Illustreerinud Tony Ross

Tõlkinud Aire ja Mario Kivistik

Kirjastus Egmont Estonia

2019

Hirmus Henry on poiss, kes kõik lähikondsed proovile paneb. Tema ülikannatlikud vanemad ja õpetajad kipuvad poisiga koos olles närve kaotama. Vend, Perfektne Peter, kes alati ja kõike õigesti teeb, saab pidevalt tunda Henry vempude vilju. Ometi on ka Henryl üks väärikas vastane – naabritüdruk Margaret. Siiski on selle hirmsa poisi sekeldustest ja toimetamistest lugemine üks ääretult lõbus tegevus. Näiteks saab teada sellest, kuidas lõbusana planeeritud jalutuskäik maal Henryga koos katastroofiks muutub või peenes restoranis söömisest kõigi kohalviibijate õudusunenägu saab.

Hirmsa Henry sarjas on eesti keeles ilmunud juba 20 raamatut.