6 tüüpi raamatuid, mida kriisi ajal enim loetakse

Viirus on haaranud meie tähelepanu, aga selle kohta lugemine on mõnele ka hirmutav ja pika peale kurnav. Book Riot uuris, milliseid teoseid praegu enim loetakse.

Düstoopilised romaanid

Globaalsed pandeemiad, toiduvarude lõppemine, järsk majanduslangus ja valitsuse tegevus (või tegevusetus), mis soodustab sotsiaalset kihistumist – praegusel pikal ja raskel kriisiajal on eriti aktuaalseks saanud raamatud apokalüpsisest, haigustest ja kummalisest maailmakorrast. Paljudel on tekkinud suur huvi teadusulme vastu, et leida veelgi enam mõtteainet koroonaviiruse leviku tõttu tekkinud veidras olukorras.

Lohutav kirjandus

Õudne reaalsus võib aga olla ka liiga raske taluda, mistõttu on samuti palju neid, kes haaravad käe hoopis millegi kerge järele. Ilukirjandus pakub selleks suurepäraseid võimalusi – loetakse nii lapsepõlve lemmikuid kui kergeid armastusromaane, mis tekitavad hea tunde ja aitavad uudiseid unustada.

Vanad klassikud

Need, kel nüüd on varasemaga võrreldes rohkem vaba aega, saavad ette võtta need teosed, milleks enne kuidagi aega ei leidnud. Paljudel on riiulis ootel kirjandusklassikaid, mida varem süüdlaslikult piiluti ja milleks siis kuidagi mahti ei leitud.

Poliitika ja sotsiaalteadus

Paljud on märkinud, et pandeemia on paljastanud probleeme tervishoius, haridussüsteemis, kriisihaldamises, õigussüsteemis ja mujal. Need probleemid ei ole uued, kuid kriisi tõttu on need ägenenud ja püüavad meie tähelepanu.

Kokaraamatud

Pole vast üllatav, et karantiinis olles otsitakse söögivalmistamiseks abi kokaraamatutest. Praegu on tõesti hea aeg mõnelt vanalt kokaraamatult tolm pealt pühkida ja katsetada midagi erilist.

Mõtlemapanev aimekirjandus