«Testamendi kohaselt tohite üksnes teie portfelli avada. Luku kood on teie sünnikuupäev.»

«Rosa, vahel ma ei saa sinust aru. Kohe tõesti ei saa. Tee nüüd viimane ümbrik ka lahti. Võib-olla leiame sealt mingi seletuse.» Josh ulatas talle viimase kopsaka ümbriku.

«Taevane arm! Vaata!» Rosa õngitses ümbrikust rahapakid ja pani need elevil koera klähvimise saatel lauale. «Nüüd saan osta need saapad, mida ma olen terve igavik ihanud.»

«Oh, loodaks, et see ei sisalda samuti mingit sentimentaalset jama,» torises ta, kui ümbrikust pudenes välja veel üks ebakindla käekirjaga kirjutatud kiri. «Josh, loe läbi. Ma hakkan raha lugema.»

«Seda pole sul vaja teha. Siin on kõik kirjas.» Josh luges kirja ette.

Hea Rosa

Need kaks tuhat naela aitavad Sul Devonisse kolida ja jalad alla saada.

Minu kingituse ainus tingimus on see, et Sa ei tohi Cockleberry Bays asuvat Nurgapoodi MITTE IIAL maha müüa. Kui Sa tunned, et õige aeg on käes, võid kinkida selle kellelegi, kes on Sinu silmis seda väärt. Aga alles siis, kui õige aeg on käes.

«Oh! See plaan on siis sellega põhja lastud. Aga kuidas nad teavad, kas ma olen poe maha müünud?»

Just sel hetkel lülitus köögi teler sisse. Koer avas ühe silma, niutsatas ja sättis end Joshi süles uuesti mõnusalt sisse.

«Kas sa, Josh, istusid puldi peale?» küsis Rosa närviliselt.

«Ei, pult on külmikul. Võib-olla on «nemad» otse su kõrval?»

«Jäta juba. Maailmas on niigi raske elada, nii et milleks siia vaimuna tagasi tulla? Küllap oli põhjuseks pinge kõikumine.» Ta luges välja viissada naela ja ulatas Joshile. «Selle kuu üür – ja võib arvata, et ma olen näpanud külmikust toitu rohkem kui saja naela eest.»

Josh pani raha ümbrikku tagasi. «Hoia see endale. Minu kõige paremate soovidega. Rosa, mul on su pärast hea meel. Aga see tähendab, et sa jätad ju mu nüüd maha.»

«Saad hakkama,» vastas Rosa naerdes.

«Ma hakkan sind taga igatsema, sa pöörane nõid.»

«Sellega tahad sa öelda, et hakkad igatsema parimat suuseksi, mis oled purjuspäi saanud.»

«Seda muidugi ka.» Nüüd oli Joshi kord naerda. «Kas tahad, et tulen kaasa ja vaatan, et kõik on nii, nagu peab? Võib juhtuda, et seal majas pole isegi veevärki. Ja sa pead leidma endale eluaseme.»

«Ei, ma pean sellega ise hakkama saama,» kinnitas Rosa. «Sina oled mind juba niigi küllalt aidanud ja koer on ju mulle seltsiks.»

«Aga sa ei lähe ju enne jõule, ega?»

«Lähen küll. Ma ei talu jõule. Sina sõidad niikuinii oma vanemate juurde ja kolimine viib mu mõtted kogu sellest jõulu­jamast eemale. Panen mõned asjad kokku ja sõidan homme ära. Tahaks loota, et rongid ikka sõidavad Devonini välja?»

Josh puhkes naerma. «Sa oled lihtsalt võrratu.»

«Kui see vaid oleks nii.» Rosa naeratas.

Josh kohendas lipsu. «Kuule, pean nüüd tööle minema. Võtan koju tulles tee pealt söögi ja siis paneme su rongisõidu plaani paika.»